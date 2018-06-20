Самый богатый депутат уменьшил свое благосостояние на 330 млн рублей

Первую строчку в рейтинге самых богатых депутатов по-прежнему занимает Александр Рассудов.

Петербургские депутаты отчитались о доходах и имуществе, которое политики заработали за 2019 год. Об этом сообщает Gazeta.Spb. По данным издания, самым богатым парламентарием ЗакСа является представитель коммунистической партии Александр Рассудов.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом состояние спикера парламента уменьшилось на 330 миллионов рублей. Рассудов уже не в первый раз занимает лидирующую позицию. В этот раз обеспеченность депутата достигла 513 миллионов рублей, хотя в 2018 он владел 843 миллиона. Петербуржец также владеет 12 земельными участками.

Последние строчки в рейтинге занимают члены партии "Яблоко".

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Фото: Piter.tv