В Петербурге "торгашей" у метро и в переходах будут штрафовать

Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета города.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в Петербурге могут начать штрафовать людей, которые продают товары около метро. Соответствующий документ рассмотрят в петербургском ЗАКСе в первом чтении.

Авторами законопроекта выступили парламентарий Александр Рассудов и Денис Четырбок. Они отметили, что соответствующее постановление должно установить административную ответственность за нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов.

Отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных средств из бюджета города.

Ранее мы сообщали о том, что более 60% петербуржцев употребляют алкоголь на работе.

Фото:кки