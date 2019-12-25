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Более 60% петербуржцев употребляют алкоголь на работе
Сегодня, 9:07
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IRINA_CHALKINA

Более 60% петербуржцев употребляют алкоголь на работе

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При этом 88% жителей Петербурга негативно относятся к употреблению алкоголя на работе.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что около 60% жителей Петербурга выпивают алкогольные напитки во время рабочего дня. Соответствующее исследование провели специалисты HeadHunter по Северо-Западу.

При этом 43% соискателя около 55 лет и старше заявили, что не употребляют алкоголь в рабочее время. Около 45% работников готовы немного выпить  на дне рождения коллеги, а 12% могут выпить крепкий напиток без всякой причины.

Стоит отметить, что 88% жителей Петербурга негативно относятся к употреблению алкоголя на работе.

Ранее мы сообщали о том, что каждый пятый петербуржец тратит на авто более 20 тысяч рублей в месяц.

Фото:pixabay

Теги: алкоголь, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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