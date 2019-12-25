Каждый пятый петербуржец тратит на авто более 20 тысяч рублей в месяц

Самыми экономными оказались водители Ростова-на-Дону.

У каждой второй российской семьи есть автомобиль. При этом 42% автомобилистов на содержание машины каждый месяц тратят не более 5 тысяч рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Больше всего на автомобиль тратят петербуржцы, каждый пятый автомобилист Северной столицы тратит более 20 тысяч рублей ежемесячно.

Самыми экономными оказались водители Ростова-на-Дону – более половины автомобилистов тратят по 5 тысяч рублей.

Ранее "Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль.

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