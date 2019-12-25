"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль

При расчетах использовались данные о среднем для РФ годовом пробеге. Чем выше пробег, тем выгоднее иметь свой автомобиль.

Аналитики "Яндекса" сравнили расходы на личный автомобиль с услугами такси и каршеринга. Оказалось, что иметь собственный автомобиль стоимостью до миллиона рублей выгоднее, чем ездить на такси или каршеринге.

Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года. Автомобиль до трех миллионов рублей обойдется дороже, чем каршеринг, но дешевле, чем такси. Более выгодными в этом плане являются автомобили стоимостью до миллиона рублей.

При расчетах использовались данные о среднем для РФ годовом пробеге. Чем выше пробег, тем выгоднее иметь свой автомобиль. При расчете трат учитывали следующие параметры. Амортизация – снижение стоимости автомобиля – 53% потерь; страховка – 22%, топливо – 13%. Также в траты вошли ремонт, налог, смена шин, мойка, техобслуживание.

Самым дорогим в содержании оказался Mercedes-Benz G-класса AMG. На его обслуживание будет уходить 357 тысяч рублей в месяц, владельцам LADA Granta понадобится всего 13 тысяч рублей.

Ранее россиянам дали рекомендации по покупке автомобилей с пробегом.

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