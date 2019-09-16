Россиянам дали рекомендации по покупке автомобилей с пробегом

Как отметил эксперт, покупка подержанного автомобиля – это почти всегда лотерея.

Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если речь идет о покупке у официального дилера. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Как отметил эксперт, покупка подержанного автомобиля – это почти всегда лотерея. И даже при покупке автомобиля б/у у официального дилера нельзя верить всему на слово. Даже такие машины нужно проверить на сайте ГИБДД на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов или ограничений, наложенных на автомобиль. И даже если в этом случае все в порядке, все равно стоит прибегнуть к услугам специалиста по подбору авто. Тем более, что это стоит не так дорого.

По словам эксперта, приобретая автомобиль с рук, лучше это делать у человека, с которым вы лично знакомы, или его порекомендовали надежные люди. Тут также можно прибегнуть к услугам автоподборщика.

И конечно, не стоит верить незнакомым людям, что машина никогда не попадала в аварии, на ней на дачу ездил дедушка, которому сейчас срочно понадобились деньги на лечение любимой болонки. Егор Васильев

Автоэксперт отметил, что все истории с эмоциональной нагрузкой зачастую являются обманом.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене.

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