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Автоэксперт Кадаков призвал обратиться к дилеру, если машина попала под отзыв GAC
Сегодня, 15:30
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Автоэксперт Кадаков призвал обратиться к дилеру, если машина попала под отзыв GAC

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По его словам, посещение дилера можно совместить с плановым техобслуживанием.

Автоэксперт Максим Кадаков призвал обратиться к дилеру, если машина попала под отзыв компании GAC. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о том, что в России намерены отозвать 17 тысяч китайских автомобилей из-за риска возгорания и утечки топлива. По его словам, дилеры должны оценить состояние транспорта, чтобы убедиться в безопасности передвижения на нем. Кадаков отметил, что посещение дилера можно совместить с плановым техобслуживанием.

Ранее в Минпромторге отказались оценить эффективность нового российского препарата от рака.

Фото: Piter.tv

Теги: автоэксперт, дилер, отзыв автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости России,

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