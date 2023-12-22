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Автоэксперт Хайцеэр заявил, что дорожные камеры должны предотвращать ДТП
Сегодня, 14:32
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Автоэксперт Хайцеэр заявил, что дорожные камеры должны предотвращать ДТП

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По словам эксперта, при установке фиксации правонарушений необходимо руководствоваться не мотивами сбора денег с нарушителей.

Автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что дорожные камеры должны предотвращать ДТП. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, при установке фиксации правонарушений необходимо руководствоваться не мотивами сбора денег с нарушителей. Хайцеэр подчеркнул, что власти регионов в первую очередь думают о пополнении бюджета. Эксперт также добавил, что увеличение количества камер сдерживает неправильное поведение водителей на дорогах. Однако он считает, что камеры должны мигрировать в зависимости от сложности участка.

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Фото: Piter.tv

Теги: автоэксперт, дорожные камеры, дтп
Категории: Лента новостей, Новости России,

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