Завода Оуфа отстояли: суд поддержал градозащитников

Куйбышевский суд не узаконил заключение КГИОПа, разрешающее строительство на участке.

Градозащитники Петербурга отстояли завод Оуфа. На территории велись строительные работы. Вместо производства на пространстве собирали возводить жилой элитный комплекс. Однако, по решению Куйбышевского районного суда все мероприятия должны быть остановлены. Об этом сообщает пресс-служба ВООПиК.

Отметим, что инстанция не признала законность заключения КГИОПа о возможном строительстве, а также отказалась утверждать дату возведения двух новых корпусов по 8-ой Советской улице.

Активисты отмечают, что здания, относящиеся к заводу были разлитерованы в 2021 году. Тогда же чиновники ошиблись в кадастровых сведениях, обозначив год постройки как 1919-ый. Таким образом застройщик получил возможность на проведение работ на участке. Во время заседания присутствовали местные жители, недовольные строительством. Протесты против застройки ведутся более года. Эксперты заключают, что корпуса завода могут обрушиться, когда подрядчик начнет откапывать котлован.

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