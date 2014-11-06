Жители дома Макаровых и градозащитники замуровали кирпичом незаконные дверные проёмы

Оконные проёмы со стороны лицевого фасада архитектурного памятника внезапно стали дверными на прошлой неделе. На проблему обратил внимание КГИОП.

Градозащитники объединились с жителями дома Макаровых на 5-й линии Васильевского острова и замуровали дверные проёмы, которые прорубил в окнах собственник здания. Об этом сообщил Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Оконные проёмы со стороны лицевого фасада архитектурного памятника внезапно стали дверными на прошлой неделе. Жители вызвали на место работ правоохранителей и сотрудников Следственного комитета, но недавно собственник провёл аналогичные манипуляции уже со стороны двора.

По данным КГИОП, преобразования были выполнены незаконно. Ведомство направило в полицию заявление по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Также в КГИОП посчитали работы самовольными и направил второе заявление по 330 статье УК РФ (самоуправство).

Дом Макаровых был построен в 1868-1869 г.г. по проекту архитектора Генриха Пранга в стиле эклектика. В 1912-м здание было расширено.

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Фотто и видео: Telegram / SOS СПб СНОС