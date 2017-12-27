Власти предложили Европейскому университету земельный участок

Вуз может переехать в Красногвардейский район.

Европейский университет может переехать в новое здание. Об сообщила 17 января пресс-служба ЕУ.

В прошлом году Вуз освободил занимаемый им особняк Кушелева-Безбородко в центре Санкт-Петербурга. Новый вариант размещения заведения поступил от комитета имущественных отношений на прошлой неделе. Университету предложили земельный участок в Красногвардейском районе.

На данный момент администрация изучает предложение. Точный ответ они обещают дать в середине февраля.

Отмечается, что учебное заведение готово рассмотреть в качестве альтернативы прошлому зданию любое другое похожее помещение или земельный участок для возведения нового здания.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету. Бывший особняк Европейского университета окончательно перешел Смольному..