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Власти предложили Европейскому университету земельный участок
Сегодня, 11:21
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nadiputintseva
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Власти предложили Европейскому университету земельный участок

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Вуз может переехать в Красногвардейский район.

Европейский университет может переехать в новое здание. Об сообщила 17 января пресс-служба ЕУ.

В прошлом году Вуз освободил занимаемый им особняк Кушелева-Безбородко в центре Санкт-Петербурга.  Новый вариант размещения заведения поступил от комитета имущественных отношений на прошлой неделе. Университету предложили земельный участок в Красногвардейском районе.

На данный момент администрация изучает предложение. Точный ответ они обещают дать в середине февраля.

Отмечается, что учебное заведение готово рассмотреть в качестве альтернативы прошлому зданию любое другое похожее помещение или земельный участок для возведения нового здания.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету. Бывший особняк Европейского университета окончательно перешел Смольному..

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Теги: европейский университет , кио , новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

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