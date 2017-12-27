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Бывший особняк Европейского университета окончательно перешел Смольному
Сегодня, 18:36
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Asyaromanenkova
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Бывший особняк Европейского университета окончательно перешел Смольному

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Европейский университет передал в управление городских властей Малый мраморный дворец (особняк Кушелева-Безбородко) на Гагаринской улице.

В управление Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга передали Малый мраморный дворец (особняк Кушелева-Безбородко) на Гагаринской улице. Раньше это здание занимал Европейский университет.

Как рассказала руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова "Интерфаксу", у Смольного не возникло никаких претензий к сохранности исторического здания. Сам университет полностью переехал в новое здание еще в ноябре.

Европейский университет собирается подать новую заявку на получение лицензии в феврале. Занятия в вузе не ведутся, но сотрудники ведут научную работу.

Ранее стало известно, что в освободившемся особняке хотят разместить Академию цифровых технологий.

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Теги: евроепйский университет , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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