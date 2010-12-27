Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету

В Петербурге Европейский университет получил уведомление об отказе в выдаче образовательной лицензии.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге Европейский университет получил уведомление об отказе в выдаче образовательной лицензии.



В вузе сообщили, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений.



В ректорате отметили, что надеются на разъяснение и конкретизацию позиции Рособрнадзором. Вуз планирует вновь подать документы на предоставление лицензии.



Напоминаем, что ранее ведомство выявило ряд несоответствий стандартам обучения студентов Европейского университета: часть помещений нового здания не соответствует для проведения в них занятий по направлениям история, антропология, философия, социология и искусствоведение, также университет не приспособлен для обучения людей с ограниченными возможностями.