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Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету
Сегодня, 18:26
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TretyakovaS
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Рособрнадзор отказал в лицензии Европейскому университету

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В Петербурге Европейский университет получил уведомление об отказе в выдаче образовательной лицензии.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге Европейский университет получил уведомление об отказе в выдаче образовательной лицензии.

В вузе сообщили, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений.

В ректорате отметили, что надеются на разъяснение и конкретизацию позиции Рособрнадзором. Вуз планирует вновь подать документы на предоставление лицензии.

Напоминаем, что ранее ведомство выявило ряд несоответствий стандартам обучения студентов Европейского университета: часть помещений нового здания не соответствует для проведения в них занятий по направлениям история, антропология, философия, социология и искусствоведение, также университет не приспособлен для обучения людей с ограниченными возможностями.

Теги: европейский университет , новости петербурга , новости спб , рособрнадзор
Категории: Новости СПб

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