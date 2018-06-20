В 2019 в Петербурге на ремонт дорог потратят 4 миллиарда рублей

Конкурсы уже размещены на сайте госзакупок.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры разместил конкурсы по ремонту дорог в Петербурге на сайте госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На ремонт Комитет готов потратить более 4 миллиардов рублей.

Почти один миллиард уйдет на ремонт дорог в восточных районах Петербурга (проспект Большевиков, Народная улица, Дальневосточный проспект). Почти миллиард понадобится на ремонт дорог на северо-востоке (проспекты Косыгина, Луначарского, Гражданский, шоссе Революции). Еще один миллиард пойдет на улицу Марата, Двинскую улицу, проспекты Стачек и Ленинский.

В районе проспектов Просвещения и Тихорецкого работы будут стоить чуть больше 800 миллионов рублей. Дороги в Колпинском районе починят за 230 миллионов рублей, Петродворцовом – почти за 150 миллионов рублей.

Ранее на Piter.TV: Из-за ремонта КАД в Петербурге собралась 11-ти километровая пробка.

Фото: Piter.TV