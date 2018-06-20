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Из-за ремонта КАД в Петербурге собралась 11-ти километровая пробка
Сегодня, 17:26
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nastya960

Из-за ремонта КАД в Петербурге собралась 11-ти километровая пробка

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Ремонт продлится три месяца.

В первый апрельский день в Петербурге на внутреннем кольце КАД начались ремонтные работы, которые продлятся три месяца. Эти работы с самого утра спровоцировали не шуточную пробку. Об этом сообщают очевидцы.

Уже в семь утра по данным сервиса "Яндекс.Пробки" затор составлял 6,5 километров. Пробка стояла от проспекта Энгельса и до Выборгского шоссе. К половине одиннадцатого пробка достигла 11-ти километров. Такие же проблемы были и в обед.

Напомним, внутреннее кольцо КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры перекрыли с 1 апреля и на 3 месяца.

Фото: Piter.TV

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Теги: кад, парашютная улица, проспект культуры, ремонт кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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