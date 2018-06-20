На севере КАД с 1 апреля закроют внутреннее кольцо

Ремонтные работы закончатся 1 июля.

На автодороге федерального значения А-118 "Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга" (КАД) начнут устраивать третью полосу. В связи с этим на участке между транспортными развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры движение будет перекрыто. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проезд по внутреннему кольцу перекроют с 1 апреля по 1 июля. В это время будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо по одной полосе в каждом направлении.

Также на КАД будут установлены временные дорожные знаки, табло с информацией и световая сигнализация.

Ранее на Piter.TV: На КАДе произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.tv​​​​​​​​​​​​​​