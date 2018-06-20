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На КАДе произошло массовое ДТП
Сегодня, 17:31
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Rybka123

На КАДе произошло массовое ДТП

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Информация о пострадавших уточняется. 

В среду, 27 марта, в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась  на КАД в районе съезда в сторону деревни Колтуши. На участке дороги столкнулись шесть автомобилей. Очевидцы написали, что причиной тому стал один  из водителей, который бросил свою машину на проезжей части и отправился за бензином. Информация о пострадавших уточняется. 
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: кад, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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