На КАДе произошло массовое ДТП

Информация о пострадавших уточняется.

В среду, 27 марта, в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась на КАД в районе съезда в сторону деревни Колтуши. На участке дороги столкнулись шесть автомобилей. Очевидцы написали, что причиной тому стал один из водителей, который бросил свою машину на проезжей части и отправился за бензином. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"