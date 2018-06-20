УФАС расследует дело в отношении Балтийской таможни

Служба заключила контракты с компаниями, которые незаконно брали деньги за хранение конфиската с владельцев.

В Петербурге ведется уголовное дело в отношении Балтийской таможни. По данным УФАС, служба заключила контракты с тремя компаниями о хранении изъятого товара. Если владелец захочет вернуть конфискат, то ему придется выплатить денежные средства за хранение. По данным представителей власти, сумма значительно превышает аналогичную услугу в других фирмах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что согласно законодательству,при изъятии у хозяев товара, возбуждается уголовное дело, а до его завершения имущество должно содержаться бесплатно.

Представители УФАС добавили, что контракты были заключены без проведения конкурсов. В результате специалисты усмотрели признаки нарушения закона о конкуренции. Дело будет изучено комиссией антимонопольной службы 16 апреля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Евгений Елин рассказал о Неделе городских изменений в Петербурге.

Фото: Piter.tv