Евгений Елин рассказал о Неделе городских изменений в Петербурге

Чиновник обсудит с предпринимателями экономическое развитие Петербурга.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал журналистам о Неделе городских изменений. Ключевое мероприятие состоится в Северной столице 17 апреля. В рамках события представители бизнес-сообщества, чиновники, ученые и активисты обсудят экономическое развитие города.

Среди поднимаемых вопросов будет тема застройки исторического центра, а также адаптация уже имеющихся объектов к современным нуждам Петербурга. В Смольном надеются привлечь горожан к изменениям в городской среде, а также создать эффективную модель управления хозяйством.

По словам спикера, без диалога между властью и жителями Петербурга, город на неве может стать "туристическим гетто".

Ранее Piter.tv писал о том, что МО "Большая Охта будет сотрудничать с Министерством молодежи ДНР.

Фото: Piter.tv