МО "Большая Охта будет сотрудничать с Министерством молодежи ДНР

Между властями Петербурга и Донбассом подписано соглашение о сотрудничестве.

МО Петербурга "Большая Охта" подписало соглашение с непризнанной народной республикой на Донбассе. Конкретный документ относится к сотрудничеству с Министерством молодежи, спорта и туризма.

Как отмечают чиновники, официально документы оформлены в день празднования пятилетия возвращения Крыма под управление России. Со стороны Северной столицы договор подписала глава местной администрации Анастасия Фрегатова.

Специалисты добавили, что уже в ближайшее время город на Неве посетят творческие коллективы Донбасса. Ответное посещение Донецка петербургскими членами МО пройдет в даты празднования Победы в ВОВ.

Предполагается, что название данной программы будет носить название "Донецкий мост". Сейчас проект утвержден именно под этим обозначением.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге продолжительность жизни выросла на полгода.

Фото: Piter.tv