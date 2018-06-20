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МО "Большая Охта будет сотрудничать с Министерством молодежи ДНР
Сегодня, 13:47
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lesjasap

МО "Большая Охта будет сотрудничать с Министерством молодежи ДНР

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Между властями Петербурга и Донбассом подписано соглашение о сотрудничестве.

МО Петербурга "Большая Охта" подписало соглашение с непризнанной народной республикой на Донбассе. Конкретный документ относится к сотрудничеству с Министерством молодежи, спорта и туризма.

Как отмечают чиновники, официально документы оформлены в день празднования пятилетия возвращения Крыма под управление России. Со стороны Северной столицы договор подписала глава местной администрации Анастасия Фрегатова.

Специалисты добавили, что уже в ближайшее время город на Неве посетят творческие коллективы Донбасса. Ответное посещение Донецка петербургскими членами МО пройдет в даты празднования Победы в ВОВ. 

Предполагается, что название данной программы будет носить название "Донецкий мост". Сейчас проект утвержден именно под этим обозначением.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге продолжительность жизни выросла на полгода.

Фото: Piter.tv

Теги: донбасс, донецкий мост, министерство молодежи днр, мо большая охта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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