В Петербурге продолжительность жизни выросла на полгода

В Северной Столице жители живут на три года больше в отличие от среднестатистического россиянина.

За 2018 года продолжительность жизни в Санкт-Петербурге выросла на полгода и достигла отметки в 76 лет. Об этом на заседании коллегии комитета по здравоохранению сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Согласно данным, предоставленным чиновницей, в Северной Столице жители живут на три года больше в отличие от среднестатистического россиянина. Помимо этого, в городе на Неве зафиксирован низкий по сравнению со всей страной показатель смертности младенцев. На одну тысячу родившихся детей приходится 3,7 скончавшихся.

Также чиновники отметили, что показатель смертности трудоспособного населения в Петербурге уже приблизился к целевому показателю, заложенному в нацпроекте "Здравоохранение". В прошлом году на 100 тысяч работающих граждан пришлось 370 смертельных случаев.

Это действительно победа, победа вас всех – замечательного научного коллектива, который сочетает в себе и медицинские будни, и медицинскую практику, и огромный научный потенциал, который всегда отличал Северную столицу

– подчеркнула министр здравоохранения страны.

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