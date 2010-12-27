В Смольном назвали среднюю зарплату в Петербурге

За прошедший 2018 год заработная плата петербуржцев составила 61 тысяча рублей. Об этом было объявлено на заседании правительства Петербурга 25 марта.
По словам председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, в Петербурге реальная заработная плата выросла на 7% по сравнению с 2017 годом и составляет 42,2 тысячи рублей. Этот показатель на 11% превышает, средние данные по России.
Ранее Москаленко рассказал, что естественный прирост в Петербурге составил 4,5 тыс. человек, что почти на четверть ниже, чем годом ранее. Обусловлено это существенным снижением рождаемости.
Фото: pixabay
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Это исходя из чего такие цифры? А анализ вакансий на hh и SuperJob проводился хотя бы? Совсем оторванные от реальности данные