В Смольном назвали среднюю зарплату в Петербурге

Этот показатель на 11% превышает, средние данные по России.

За прошедший 2018 год заработная плата петербуржцев составила 61 тысяча рублей. Об этом было объявлено на заседании правительства Петербурга 25 марта.

По словам председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, в Петербурге реальная заработная плата выросла на 7% по сравнению с 2017 годом и составляет 42,2 тысячи рублей. Этот показатель на 11% превышает, средние данные по России.

Ранее Москаленко рассказал, что естественный прирост в Петербурге составил 4,5 тыс. человек, что почти на четверть ниже, чем годом ранее. Обусловлено это существенным снижением рождаемости.

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