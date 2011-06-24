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В Петербурге средняя заработная плата увеличилась до 76,3 тыс. рублей
Сегодня, 19:03
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В Петербурге средняя заработная плата увеличилась до 76,3 тыс. рублей

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Так, Северная столица обогнала все регионы Северо-Запада по уровню предлагаемого дохода.

В Петербурге увеличился средний уровень заработной платы. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 августа, ссылаясь на данные российского сервиса по поиску работы HeadHunter. 

Уточняется, что средний уровень зарплаты в городе на Неве составил 76,3 тыс. рублей. Так, Северная столица обогнала все регионы Северо-Запада по уровню предлагаемого дохода.

Самый высокий заработок отмечается на Чукотке, средний составляет 127 тыс. рублей. Магаданская область и 111 тыс. рублей расположились на втором месте. Тройку лидерoв замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатoй в 98,4 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: за шесть месяцев оборот предприятий Петербурга увеличился на 21,5%. 

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата в петербурге, средняя зарплата
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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