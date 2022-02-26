На внутреннем кольце КАД полыхал автомобиль

В машине к моменту приезда пожарных сгорело все, что могло сгореть.

В пятницу, 6 октября, в Московском районе на съезде с КАД полыхал автомобиль "Шкода". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

В машине к моменту приезда пожарных сгорело все, что могло сгореть. К 18:31 огонь был ликвидирован.

По предварительным данным, в авто находились женщина и ребенок. Они не пострадали. К тушению огня привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

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