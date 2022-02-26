В субботу утром, 26 февраля, на КАД загорелся легковой автомобиль. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 09:03, а потушить огонь удалось к 09:24. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
В сообщении говорится, что инцидент произошел на 32-м километре внутреннего кольца. Горел автомобиль Nissan. Возгорание тушили два пожарных расчета, это 10 человек личного состава. Пострадавших нет.
Видео с загоревшимся автомобилям выложили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во ВКонтакте.
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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Артём Круглый
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