Пожар тушили 10 спасателей.

В субботу утром, 26 февраля, на КАД загорелся легковой автомобиль. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 09:03, а потушить огонь удалось к 09:24. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В сообщении говорится, что инцидент произошел на 32-м километре внутреннего кольца. Горел автомобиль Nissan. Возгорание тушили два пожарных расчета, это 10 человек личного состава. Пострадавших нет.

Видео с загоревшимся автомобилям выложили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во ВКонтакте.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Артём Круглый