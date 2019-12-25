В Янино женщина на своей кровати нашла мертвого сына

Причина смерти в настоящий момент устанавливается.

В поселке Янино женщина 1980 года рождения нашла в квартире мертвым своего сына. Об этом женщина сообщила в полицию.

Как стало известно Piter.TV, внешних признаков насильственной смерти не было. Отмечается, что молодому человеку было 26лет. В настоящий момент устанавливается причина смерти.

Стало известно, что молодой человек ранее был судим. Он получил условный срок за грабеж.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина через WhatsApp совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Фото: Piter.TV