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В Петербурге мужчина через WhatsApp совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки
Сегодня, 10:27
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В Петербурге мужчина через WhatsApp совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки

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Мужчина был задержан.

В Петербурге в полицию обратилась женщина и сообщила в полицию о том, что 23 февраля ее знакомый в WhatsApp совершил развратные действий сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате был задержан подозреваемый 1974 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мужчина в 04:00 26 февраля был помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы сообщали, что пожилая женщина с травмами головы скончалась в Мариинской больнице. 

Фото: pixabay 

Теги: происшествие в петербурге, развратные действия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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