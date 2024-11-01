В петербургском метро седовласый мужчины приставал к 15-летней девочке

В полицию обратилась мама несовершеннолетней.

В петербургском метро ловят длинноносого развратника, который приставал к 15-летней девочке. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Адмиралтейского района 5 мая обратилась мать несовершеннолетней. Женщина рассказала, что 4 мая около четырех часов дня в вагоне метро на перегоне между станциями "Балтийская" и "Технологический институт" неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери. По описанию девочки, мужчине на вид 45 лет, рост около 190 см, зеленые глаза, седые волосы и длинный нос. Был одет в темно-синюю куртку и темные штаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом месяце учителя из Санкт-Петербурга заподозрили в соблазнении школьницы. В полицию обратилась 48-летняя жительница Центрального района Петербурга. Она заявила на 33-летнего учителя истории.

Фото: Piter.tv