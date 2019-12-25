Пожилая женщина с травмами головы скончалась в Мариинской больнице

Обстоятельства получения травм уточняются.

В пятницу, 25 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение от врачей Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 89-летней женщины с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Пенсионерку увезли в больницу из квартиры на проспекте Энергетиков. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Полученные травмы для пожилой женщины оказались смертельными, она умерла в больнице.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Мариинскую больницу доставили 51-летнего мужчину с изрезанной головой и шеей.

Фото: Piter.TV