В Петербурге умерла годовалая девочка, у нее поднялась высокая температура

Ребенок умер до приезда медиков.

Накануне, 26 февраля, к дому на Заневском проспекте вызвали скорую. Дело в том, что у девочки 2020 года рождения поднялась высокая температура – 40,9. В результате мама ребенка обратилась к врачам, но девочка умерла до приезда медиков. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что днем ранее из-за температуры к пациентке уже вызывали скорую. Девочка заснула после оказания помощи.

Так, 21-летняя мать ребенка недавно переехала к мужу в Петербург из Дагестана.

Ранее мы соощали, что в Петербурге учительница спасла девочку от незнакомца, пытавшегося забрать ее из школы.

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