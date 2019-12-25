В Петербурге учительница спасла девочку от незнакомца, пытавшегося забрать ее из школы

Женщина позвонила бабушке девочки.

В Петербурге учительница спасал маленькую девочку. Дело в том, что в одну из школ Приморского района пришел неизвестный мужчина, который хотел забрать девочку, представившись родственником. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Однако учительницу это насторожило, и она решила позвонить бабушке школьницы. Она, в свою очередь, очень удивилась этой информации.

В результате пенсионерка заявила в полицию о мужчине. Как оказалось, уже не раз незнакомец преследовал семью девочки.

В настоящий момент устанавливается личность мужчина, в полиции информацию проверяют.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге участники антивоенного митинга получили штрафы и аресты.

Фото: pixabay