Смольный отказал Навальному в акции в день рождения Путина

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга не согласовал акцию оппозиционера Алексея Навального на Марсовом поле 7 октября, также они не предоставили ему альтернативных площадок.

Навальному не согласовали акцию на Марсовом поле в субботу, 7 октября. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности не только отказал в площадке в центре города, но и также отрицают предоставление выбора альтернативного пространства под митинг.

После отказала проведения акции на Марсовом поле была вероятность, что ее разрешат проводить в Выборгском районе Петербурга. Однако в комитете заметили, что навальному и его сторонникам отказали окончательно.

Вице-губернатор Константин Серов достаточно резко ответил "Фонтанке", на вопрос о предоставлении места под митинг. По его словам, разрешение акции хоть где-то – это слухи. При этом чиновник добавил, что Смольный и в дальнейшем планирует запрещать митинги оппозиционера.

Ранее Piter.tv сообщал, что Навальный пригрозил петербургским властям несанкционированной акцией. Кроме того представитель "Единой России" в Петербурге обвинил Навального в политическом шантаже