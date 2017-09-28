Представитель "Единой России" в Петербурге обвинил Навального в политическом шантаже

Руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Александр Тетердинко призвал не поддаваться на провокации оппозиционера Алексея Навального.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Александр Тетердинко призвал не поддаваться на провокации политика Алексея Навального. Последний недавно заявил, что проведет акцию в центре Петербурга даже без согласования властей.

Тетердинко убежден, что угрозами о несанкционированной встрече на Дворцовой площади оппозиционер ставит себя в проигрышное положение. Он уверен, что никто не будет одобрять вовлечения граждан в противоправные действия.

Депутат также заметил, что навальному и сторонникам предложили площадку для проведения мероприятия.

"Убежден, что власти Петербурга не должны поддаваться на мелкий политический шантаж. В данном случае Навальный действует как провокатор, и к чему могут привести такие провокации, мы уже видели, в том числе и на улицах северной столицы", - передает слова Тетердинко пресс-служба партии.

Ранее Piter.tv сообщал, что Навальный пригрозил петербургским властям несанкционированной акцией.