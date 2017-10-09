Омбудсмен раскритиковал власти Петербурга за избирательное согласование митингов

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов раскритиковал власти Северной столицы за нарушение законов при согласовании митинга сторонников Алексея Навального на марсовом поле.

Избирательный подход к согласованию митингов в Северной столице приводит к неожиданным осложнениям на улицах города. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов отметил, что при согласовании властями митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального был нарушен закон. Городские чиновники отвергли заявку на акцию, при этом не предоставив альтернативные площадки, хотя это полагается по закону.

"Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего – молодежь, на проведение несогласованных акций", - отметил Александр Шишлов на своем официальном сайте.

При этом омбудсмен раскритиковал и организаторов митинга, которые призвали всех прийти на несогласованную акцию. Это поставило полицию в сложные условия при обеспечении порядка в городе. Но несмотря на это были перекрытия движения машин. А одна из участниц акции получила травму головы, а первую помощь ей оказали с промедлением.

Шишлов предложил провести в ЗакСе публичные парламентские слушания с обсуждением изменений закона о митингах Петербурга и других правовых актов, чтобы обеспечить гарантии конституционного права мирных собраний.

Видео: Piter.tv