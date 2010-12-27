Занят делом: участник акции Навального отправился чистить снег

Одного из активистов Навального отправили в Петергоф чистить снег.

Участника антикоррупционной акции сторонников Алексея Навального 12 июня на Марсовом поле Михаила Смирнова отправили убирать снег у военкомата в Петергофе, не дожидаясь обжалования наказания. Об этом "Фонтанке" рассказал юрист Александр Передрук, представляющий в суде интересы активиста.

"Суды назначили молодому человеку наказание в виде обязательных работ. За моей юридической помощью он обратился после апелляции уже, когда решение вступило в силу. Мы подготовили жалобу в Верховный Суд России, и он в январе истребовал дело. На днях к Михаилу пришли приставы и обязали выполнять работы, а местом выбрали военный комиссариат Петергофа", – заявил Передрук.

Также юрист отметил, что активиста впереди ждёт 20 часов уборки снегп, однако, по мнению Передрука, Верховный суд может не согласиться с позицией нижестоящих инстанций. "Если ВС РФ прислушается к нашим доводам и признает постановление суда незаконным, отправив дело на пересмотр, то Смирнова уже не могут привлечь к другой ответственности, например, в виде штрафа, так как он уже отбыл наказание, которое по сути являеется более суровым. Если же в результате рассмотрения дело будет прекращено, то заявитель сможет обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда", – заключает юрист.

Ранее стало известно, что в Петербурге участников митингов Навального ставят на профилактический учет в полиции.