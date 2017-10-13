В Петербурге участников митингов Навального ставят на профилактический учет в полиции

Сторонники Алексея Навального встанут на профилактический учет в правоохранительных органах.

В Петербурге участников акций протеста, организованных штабом Алексея Навального, ставят на учет полиции. При этом, активистов не предупреждают о данной профилактической мере. В Северной столице уже несколько человек стали “подопытными”.

По непроверенным сведениям, в городе на Неве на учет поставлены минимум 16 человек. При этом отмечается, что граждане попадают под контроль именно из-за осуществления оппозиционной деятельности, а также их не предупреждают о сроках наблюдения за ними или том, в какой форме оно будет проведено.

Напомним, что сторонники оппозиции Навального провели в Петербурге четыре митинга.По результатам собраний правоохранительные органы задержали более тысячи человек. Теперь эти петербуржцы могут рассчитывать на попадание в “профилактические списки”.