Навальный пригрозил петербургским властям несанкционированной акцией

Накануне Алексей Навальный пригрозил администрации Петербурга несанкционированной акцией. Такие меры глава Фонда борьбы с коррупцией готов принять, если власти в начале октября не дадут ему площадку в центре города для встречи со сторонниками.

Как сообщает "Фонтанка", Алексей Навальный пригрозил Смольному несогласованной акцией. На это он готов пойти, если в начале октября власти города не дадут ему площадку в центре для встречи со сторонниками.



Алексей Навальный в своем блоге написал, что администрация Петербурга вообще не собирается выделять оппозиционеру место в центре города для встречи со сторонниками, которых власти назвали провокаторами.



Помимо этого, Навальный сообщил, что его штаб подал еще одну заявку на Марсово поле, и, ввиду отказа, оппозиционер будет организовывать несанкционированную встречу и шествие.



Фото: ВКонтакте/Алексей Навальный