Американец снял на видео схватку четырехметрового питона и аллигатора

Длина аллигатора была около трех метров.

Посетитель национального парка Эверглейдс в американском штате Флорида снял на видео смертельную схватку питона и аллигатора. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Судя по кадрам, очевидец подошел к концу поединка, так как четырехметровый тигровый питон безуспешно пытался вырваться из пасти аллигатора длиной около трех метров. Хищник периодически тряс змею, чтобы переломить ей хребет. А потом просто ушел под воду со своей добычей.

Тигровые питоны живут в Юго-Восточной Азии, их длина, в среднем, 3,7 метра, но бывают и змеи до 5,74 метра. Во Флориде они появились около 30 лет назад.

Ранее в США на турнире по гольфу появился аллигатор.

Видео: Hindustan Times