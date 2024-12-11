В Мариинском состоится премьера оперы "Аида" Верди с участием настоящего питона

Длина питона составляет 2,5 метра, вес – 20 кг.

В Мариинском-2 в ближайшие дни пройдет первая в новом году премьера – шедевр итальянской оперы "Аида" Верди в постановке знаменитого итальянского режиссера Джанкарло дель Монако.

Как рассказали в пресс-службе Мариинского театра, со дня мировой премьеры в 1871 году "Аида" имеет огромный успех у публики, и вот уже полтора века не сходит с театральных подмостков.

Общая площадь декораций составляет более 1300 м². На сцене будут возведены монументальные колонны высотой 10 метров и грандиозные статуи высотой 9 метров. На изготовление декораций в мастерских Мариинского театра ушло 78 м³ материала. Также были созданы 400 костюмов, 100 щитов, 100 масок и множество других предметов реквизита и бутафории.

Также в постановке задействован настоящий пятнадцатилетний питон, длина которого составляет 2,5 метра, вес – 20 кг.

Фото: пресс-служба Мариинского театра