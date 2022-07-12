Смартфон Xiaomi 12 Lite представлен на мировом рынке

Модель доступна в трех комплектациях.

Компания Xiaomi представила новый смартфон Xiaomi 12 Lite для мирового рынка.

Модель оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,55 дюйма с поддержкой Full HD и частотой обновления 120 Гц. Ее работу обеспечивает процессор Snapdragon 778G.

Основная камера состоит из модулей на 108, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера делает снимки с разрешением 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Xiaomi 12 Lite представлен в трех комплектациях: 6/128 ГБ (399 долларов), 8/128 ГБ (449 долларов) и 8/256 ГБ (499 долларов).

Ранее Xiaomi презентовала смартфон 12S Ultra с камерой Leica.

Видео: YouTube / Xiaomi