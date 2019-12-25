Samsung Galaxy Note 20 показали на качественных рендерах

В названное семейство войдут версии Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus.

Интернет-источники представили качественные рендеры флагманского смартфона Galaxy Note 20. Компания Samsung должна представить новинку в августе этого года.

В названное семейство войдут версии Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus. У смартфона будет одинарная фронтальная камера, основная камера будет выполнена в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами. Гаджет могут оснастить процессором Snapdragon 865 или Exynos 990, аппарат будет поддерживать сети пятого поколения.

Прочее предполагаемое оснащение включает 16 Гбайт оперативной памяти, датчик отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4000 мА/ч.

Также Samsung выпустит мощный смартфон Galaxy A71 с поддержкой 5G.

Фото: GSMArena