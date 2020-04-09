Samsung представит мощный смартфон Galaxy A71 с поддержкой 5G

Стоить он будет около 600 долларов.

Южнокорейская компания Samsung готовит к выпуску новые модели смартфонов. Самая мощная новинка Samsung Galaxy A71 получит поддержку связи новейшего поколения 5G.

Стоить новый гаджет будет около 600 долларов, поэтому этот смартфон можно назвать одни из самых дорогих в новой линейке. В серии Galaxy A, как ожидается, вскоре будут представлены сразу шесть новинок.

Одним из самых первых в продажу поступит Samsung Galaxy A01, стоить он будет чуть более 110 долларов. Смартфон Galaxy A51 5G обойдется на $200 долларов дешевле, чем A71, который по большей степени нацелен на Китай.

Презентация в ближайшее время должна состояться в США.

Видео: YouTube/ Samsung