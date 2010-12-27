Телефон убийца: жительница Индии погибла от взрыва Nokia

Власти начали расследование.

Накануне в Индии произошло нестандартное происшествие. У молодой девушки в руках взорвалась старая модель фирмы Nokia.

Как сообщает "Фонтанка" с ссылкой на Talouselämä, 18-летняя местная жительница разговаривала по телефону, когда ее Nokia 5233 2010 года выпуска находился на зарядке. В результате случившегося, молодая девушка получила серьезные ранения груди, рук и ног. Она скончалась в больнице.

Стоит отметить, что указанная модель телефона пользуется большой популярностью среди жителей Индии. Ее цена варьируется в районе 35 евро. По факту происшествия индийские власти начали расследование. Финская телекоммуникационная компания ждет окончательных итогов.

На данный момент, в компании Nokia, инцидент не стали комментировать. В Финской фирме HMD, которая, непосредственно, занимаются производством смартфонов популярного бренда, также заявили, что не изготавливали модель-убийцу 5533. Однако все ждут окончательных результатов развития, так как Индия является крупным рынком сбыта.

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