В Ленобласти произошло смертельное ДТП: автомобилист наехал на стаю собак

В Ленинградской области неизвестный сбил стаю собак на трассе. Две из них погибли.

В Выборгском районе Ленинградской области утром 21 марта местная жительница обнаружила стаю сбивших автомобилем собак. По словам очевидцев, две из них погибли, три получили травмы.

Сегодня, около 9.00 утра женщина заметила неподвижную стаю собак, направляясь на автомобиле из поселка имени Калинина в Выборг. По ее словам, на обочине дороги лежали животные, а рядом с ними стояла машина. Также местная жительница обратила внимание на кровь на асфальте и необычное поведение собак.

Неравнодушная петербурженка решила осмотреть место происшествия. В результате чего увидела, что две собаки обездвижено лежали у трассы, еще у троих шерсть была в крови. Также женщина обратила внимание на осколки бампера на асфальте.

Женщина смогла убедить рабочих дорожного предприятия забрать тела погибших собак. Вскоре нашелся хозяин одной раненой собаки. Пара животных смогли покинуть место ДТП самостоятельно.

Фото: Эльвира Юзюк