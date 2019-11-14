Motorola G 5G Plus презентовали официально

Начальная стоимость составила $400.

Смартфон Motorola G 5G Plus был презентован на официальном уровне. После распространения большого количества слухов и разного рода утечек устройство из среднего бюджетного сегмента показали в современном оформлении.

Диагональ устройства – 6,7 дюйма, матрица создана по технологии IPS. Фронтальная камера имеет два модуля на 16 и 4 Мп. Основная камера имеет четыре модуля, основной рассчитан на 48 Мп.

В качестве базы смартфона используется популярный в среднем бюджетном сегменте процессор Snapdragon 765. Смартфон способен работать в сетях пятого поколения. Что касается памяти, то она составляет 6/64 Гб или 6/128 Гб.

Начальная стоимость составила $400, а версия с большим объёмом памяти предлагается с наценкой в $50.

Ранее Motorola представила в России новый смартфон Moto G8.

Видео: YouTube/ Motorola España