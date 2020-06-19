Motorola представила в России новый смартфон Moto G8

До конца июня его можно купить со скидкой.

Motorola начала продавать новый бюджетный смартфон moto G8 в России. До конца июня на смартфон действует скидка.

Смартфон moto G8 оснащён основной камерой с датчиками на 16 Мп, 8 Мп (ультраширокоугольная) и на 2 Мп (макросъёмка). Гаджет имеет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Внутри – процессор Snapdragon 665, оперативная память – 4 Гб, постоянная память – 64 Гб. Корпус moto G8 имеет водоотталкивающее покрытие.

Рекомендованная розничная цена составит 13 990 рублей, до 30 июня устройство можно будет купить за 11 990 рублей.

В апреле Motorola Edge+ представили официально.

Видео: YouTube/ Motorola