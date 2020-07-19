Смартфон может выйти на базе процессора Kirin 1020 и чипа от MediaTek.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях. Об этом сообщает портал PhoneArena со ссылкой на источники в отрасли.

Напомним, что весной США ужесточило санкции в отношении компании Huawei. Компании пришлось найти других поставщиков чипов. Однако часть смартфонов уже была оснащена "американскими" чипами.

Известно, что новый смартфон выйдет на базе процессора Kirin 1020 и чипа от MediaTek. Соответствующие чипы планируется заказать, так как сотрудничество с Qualcomm может быть не одобрено властями США.

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Видео: Youtube/Huawei Mobile