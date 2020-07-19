Особенность модернизированной версии – отсутствие сервисов Google.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что "базой" для соответствующего обновления выступила операционка Android 10. Особенностью модернизированной версии – отсутствие сервисов Google. Эксперты считают, что таким образом Xiaomi "затачивает" модель под китайского пользователя.

Доступ к обновлению получили владельцы всех разновидностей смартфонов модельного ряда Mi 8 производства 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что владельцы Xiaomi Mi A3 жалуются на ошибки после обновления Android.

Видео: Youtube/Argus World