В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известно, что "базой" для соответствующего обновления выступила операционка Android 10. Особенностью модернизированной версии – отсутствие сервисов Google. Эксперты считают, что таким образом Xiaomi "затачивает" модель под китайского пользователя.
Доступ к обновлению получили владельцы всех разновидностей смартфонов модельного ряда Mi 8 производства 2018 года.
Ранее мы сообщали о том, что владельцы Xiaomi Mi A3 жалуются на ошибки после обновления Android.
Видео: Youtube/Argus World
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