пользователям устройства не удалось удалить с него некоторые ранее переустановленные приложения.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что владельцы Xiaomi Mi A3 жалуются на ошибки после обновления Android. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Пользователи отмечают, что смартфоны Xiaomi Mi A3 "сломало" обновление V11.0.3.0.QFQMXTC. Владельцы гаджетов заявили, что именно после него начались большие проблемы в работе гаджета.

Известно, что проблемы наблюдаются со звонками, языком и интерфейсом.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован релизный трейлер и оценки PC-версии игры Death Stranding.

Видео: Youtube/Xiaomi