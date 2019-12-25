Honor Play 4 Pro получит двойную селфи-камеру

О цене на данный момент нет никакой информации, презентация должна состояться в ближайшие дни.

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры и некоторые данные о технических характеристиках смартфона Honor Play 4 Pro.

У смарфтона будет двойная фронтальная камера, которая находится в левом верхнем углу. Разрешение экрана ещё не известно, но вполне возможно, что будет панель формата Full HD+.У основной камеры два модуля. Гаджет поддерживает сети пятого поколения.

Среди прочего, упомянуты боковой дактилоскопический сканер и симметричный порт USB Type-С. О цене на данный момент нет никакой информации, презентация должна состояться в ближайшие дни.

Перспективный смартфон Honor X10 представили официально.

Фото: GSMArena